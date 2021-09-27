ما هي حقيقة إصابة ميادة الحناوي بألزهايمر؟

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

ترددت في الساعات الأخيرة شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفنانة السورية ميادة الحناوي بمرض ألزهايمر.



ولم تقف ميادة الحناوي صامتة أمام الخبر الكاذب، إذ صرّحت بأنها على ما يرام وما نُشِر عن إصابتها بمرض ألزهايمر لا أساس له من الصحة.

وطالبت الحناوي مروجي تلك الشائعات بأن يخافوا الله فيما ينشرونه لأن ذلك يزعجها ويشعرها بفوبيا.

وأضافت ميادة الحناوي: "الحمد لله ربنا أعطاني الصحة والستر وأتمنى من الناس حبهم لبعض.. الفترة المقبلة ستشهد عدة نشاطات حيث سأحيي عدة حفلات في أبوظبى وغيرها من المدن العربية"، وفق موقع "اليوم السابع".

وكانت الساعات الماضية شهدت تداول أخبار كاذبة حول المطربة السورية الكبيرة، إذ تردد أنها رحلت عن الحياة، وسارعت نقابة الفنانين السورين إلى نفي الخبر، وبعد ساعات قيل إنها تعاني من ألزهايمر.

ميادة الحناوي من مواليد مدينة حلب السورية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1959، وتعاونت خلال مسيرتها الفنية مع عمالقة التلحين مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي ومحمد سلطان وحلمي بكر، ومن أبرز أغنياتها: "أنا بعشقك، سيدي أنا، الحب اللي كان".