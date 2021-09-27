محمود نصر برفقة خالد النبوي: “حلينا الخلاف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم السوري محمود نصر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” تجمعه بالنجم المصري خالد النبوي حيث بدا النجمان بسعادة كبيرة للقائهما مجدداً بعد غياب طويل.

وأعاد النجمان ذكريات مسلسل “ممالك النار” حيث كانت المعركة بينهما على أشدها ليمازح محمود الجمهور مؤكداً أنه عفا عن خالد وقال في تعليقه على الصورة: “غيرت رأيي و قررت ان أعفو عن طومان باي ، بدل من تعليقه على باب زويلة،حلينا الخلاف و زرته في داره في مصر البهية ..”.

واضاف محمود نصر :”شكراً عالاستضافة الجميلة خالد الصديق المُحب كما اهل مصر المُحبين كلهم .. واتمنى ان يكون لقائنا الثاني في سوريا الحبيبة ..”.

ونالت الصور إعجاب كبير من المتابعين الذين تمنوا أن يلتقي النجمان بعمل آخر مجدداً.

بدوره قام النجم خالد النبوي بنشر الصورة التي تجمعه بمحمود عبر حسابه على “انستجرام” وقال في تعليقه على الصورة ممازحاً محمود : “زارني السلطان سليم على أرض المحروسة، عرفته غلطه و مش هيعمل كده تاني ، أهلا بيك ي صديقي على أرض مصر انت و أهل سوريا الحبيبة”.

وكان محمود وخالد قد تشاركا بطولة مسلسل “ممالك النار” حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً حين عرضه.

من جهة أخرى يحضر محمود في الوقت الحالي ببطولة المسلسل القصير “60 دقيقة” الذي يعرض على منصة “شاهد” حيث يشكل هذا العمل أولى مسلسلاته باللهجة المصرية ويحقق العمل نجاحاً كبيراً بينما يحظى محمود بإشادات واسعة على إتقانه للدور و اللهجة المصرية.