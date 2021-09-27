أبهشيك باتشان يحتفل بعام والدته الـ50 في صناعة السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك “أبهيشيك باتشان” عددًا من اللقطات لأفلام والدته “جايا باتشان” بمناسبة مرور 50 عامًا لها في مجال السينما الهندية يوم أمس السبت، حيث انتقل “أبهيشيك” إلى إنستغرام وشارك لقطات لها من أفلام Abhimaan، Chupke Chupke، Guddi، Kora Kagaz وKabhi Khushi Kabhie Ghum، بحسب موقع Hindustan Times.

وعند مشاركة المنشور، كتب “أبهيشيك”: “أنا ممتن جدًا لكوني ابنها، ورؤية 50 عامًا كاملة في صناعة السينما هي لحظة فخر. 50 عامًا سعيدًا في السينما يا أمي، أنا أحبك.”

وبمجرد مشاركة المنشور، حصل على حب الكثيرين والإعجاب، حيث علقت “شويتا باتشان” ابنة “جايا” قائلة: “أحبك”. وكتبت “نافيا نافيلي ناندا” حفيدة “جايا”: “إنها حب”. بينما أسقط “أنيل كابور” رمز القلوب ورفع الأيدي والتصفيق. كما أسقط “بوبي ديول” و”ديا ميرزا” رموزًا تعبيرية للقلب.

شاركت “نافيا” أيضًا منشورًا، تمت مشاركته في الأصل بواسطة حساب معجب في Bollywood، على قصص إنستغرام الخاصة بها و كتبت: “50 عامًا لها، وأضافت الرمز التعبيري للكاميرا.”

ولعبت “جايا” دور البطولة في أفلام في صناعات الأفلام الهندية والبنغالية، حيث ظهرت في أفلام Guddi، Zanjeer، Sholay، Mili، Bawarchi، Silsila وUphaar. بعد زواجها من “أميتاب باتشان”، ظهرت “جايا” في أفلام أقل. لقد دعمت العرض الكوميدي الناجح Dekh Bhai Dekh. وفي السنوات الأخيرة من حياتها المهنية، ظهرت “جايا” في أفلام مثل Fiza، Kabhi Khushi Kabhie Ghum و Kal Ho Naa Ho.

وفي وقت لاحق، ركزت “جايا” على حياتها المهنية السياسية. ومع ذلك، فهي تستعد الآن للعودة مجددًا لبوليوود في فيلم Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani للمخرج “كاران جوهر”، وبطولة النجوم “رانفير سينغ”، “عليا بهات” و”دارمندرا”.