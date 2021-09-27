قصي خولي وفاليري ابو شقرا معاً في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف السيناريست السوري بلال شحادات عن بدئه العمل على سيناريو جديد يجمع كل من النجم السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا ومن إنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح.

وقال شحادات في تصريحات صحفية إنه بدأ بكتابة نص المسلسل ليكون ضمن السباق الرمضاني 2022.

وأوضح شحادات أنه من المبكر الكشف عن تفاصيل الحكاية مؤكداً ان العمل مازال في بداياته.

وكان قصي خولي وفاليري أبو شقرا قد اجتمعا قبل مدة بالمسلسل القصير “لا حكم عليه” وحقق العمل نجاحاً جيداً.

ويشكل المسلسل عودة فاليري للوقوف أمام الكاميرا من جديد بعد ابتعادها خلال الفترة الماضية بسبب الحمل والولادة حيث رزقت بتوأمين.

من جهته قصي خولي أنهى تصوير دوره في المسلسل القصير “توتر عالي” والذي سيعرض على منصة شاهد بينما بدأ بتصوير مسلسل “الوسم” وهو من فكرته وإشرافه وإخراج سيف الدين سبيعي وسيعرض على منصة “شاهد” أيضاً ويتألف العمل من عدة مواسم وكل موسم مكون من سبع حلقات.

من جهته كان شحادات أنهى قبل مدة قصيرة كتابة سيناريو مسلسل “شتي يا بيروت” والذي يجري تصويره حالياً في لبنان ومن بطولة النجم السوري عابد فهد.