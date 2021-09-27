ميادة الحناوي بخير ولا صحة لخبر وفاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي.وتناقل العديد من الصفحات الخبر دون تحديد مصدره.

ونفت نقابة الفنانين في سورية الخبر مؤكدة أنها تواصلت مع الفنانة السورية ميادة الحناوي وأكدت أنها بخير وصحة جيدة وأن الخبر لا يعدو سوى كونه شائعة.

ودعت نقابة الفنانين إلى عدم الأخذ بأي اخبار لا تصدر عن صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشائعات قد لاحقت الفنانة ميادة الحناوي مؤخراً حيث راجت شائعات تفيد بإصابتها بمرض الزهايمر قبل ان تخرج ميادة بنفسها وتنفي هذه الأخبار مؤكدة انها بخير وصحة وجيدة.

ووجهت الفنانة السورية القديرة رسالة لمروجى شائعات مرضها قائلة: “حرام ربنا يتولاهم على هذه الشائعات ومرة الكورونا ومرة الزهايمر برغم إنى بخير.. لا حول ولا قوة الا بالله.. جابوا إصابتى الكورونا والزهايمر منين؟”.

وقالت ميادة حينها أن سبب ابتعادها عن الحفلات هو انتشار فايروس كورونا.

وكانت شائعة الوفاة قد لاحقت الفنان الكبير صباح فخري بالتزامن مع شائعة الوفاة التي لاحقت الفنانة ميادة الحناوي قبل أن يخرج نجله أنس وينفيها.