منة شلبي وأول تعليق بعد الترشيح لجائزة إيمي الدولية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة منة شلبي، أنها أصيبت بـ “خضة” شديدة عقب تلقيها خبر ترشحها لجائزة “إيمى” الدولية كأفضل ممثلة، عن عملها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”.

وقالت، خلال اتصال هاتفي لـ برنامج “تفاعلكم”، المذاع عبر قناة “العربية” الفضائية: “هي كانت أمنية ليا بس بعيدة شوية.. واتخضيت لما سمعت الخبر في دبي”.

وأضافت منة شلبي أن دورها في المسلسل كان صعباً جداً وأصابها بتعب في جهازها العصبي، مشيرة إلى أن فريق العمل المشارك في العمل الفني تعب كثيرا.

وتابعت: “المسلسل كان مذاعا على إحدى المنصات الإلكترونية، وليس فضائية، وعلى رغم ذلك حقق مشاهدة عالية جدا، لأنه كان معمول بحب واتقان”، لافتة إلى أنها علمت بخبر ترشحها للجائزة العالمية وهي في دبي.

وأكدت منة شلبي، أن دورها في “كل أسبوع يوم جمعة” من أحب الأعمال إلى قلبها، لافتة إلى أنها لا تفضل أداء الفتاة الجميلة الرقيقة وتميل للواقعية، وتابعت: “أحب المخاطرة ولا أمانع أن أخاطر بأدوار صعبة ولكن محسوبة”.

وأضافت أنها لا تفضل أن تطرح نفسها في أعمالها بصورة الفتاة الرقيقة الجميلة وإن كانت تحترم النجمات اللواتي يفضلن هذا الاختيار، وقالت إن الأقرب لذوقها هو طرح نماذج إنسانية لنساء أخريات مختلفات عنها، وما يخيفها هو الا يعجب الدور الجمهور.

يذكر أن إدارة جوائز Emmy أعلنت أن الفنانة منة شلبي حصلت على أول ترشيح من مصر في دورها بمسلسل الجريمة “في كل أسبوع يوم جمعة”، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 22 نوفمبر المقبل بمدينة نيويورك.

وعلقت منة شلبي على اختيارها عبر حسابها بموقع الفيس بوك، بنشر بوستر خاص لها لمسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة” وكتبت: شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل في كل أسبوع يوم جمعة إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجايزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي.

كما نشر المخرج عمرو سلامة بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وكتب عليه قائلًا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز الدولية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.

أضاف المخرج عمرو سلامة: المسلسل إخراج محمد شاكر، وإنتاج شركة فيلم فاكتوري، وشركة ميم، والمسلسل لـ شاهد VIP.

مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة من بطولة الفنانة منة شلبي، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم آسر ياسين، وسوسن بدر، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، وعارفة عبد الرسول، وعبد العزيز مخيون، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وفيدرا، وإسماعيل شرف، ومحمد رضوان، وشريف سلامة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار سمير عبد الناصر، وإخراج محمد شاكر خضير.

كما ترشح المسلسل اللبناني Beirut 6:07 ضمن قوائم الإيمي الدولية لأفضل الأعمال التلفزيونية من خارج الولايات المتحدة، وهو عبارة عن 15 حلقة تسجيلية عن معاناة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت وترشح لنيل جائزة الإيمي في فئة أفضل مسلسل قصير وينافس ثلاثة أعمال أخرى من البرازيل وإسبانيا ونيوزيلندا.

ونشرت أكاديمية Emmy’s International قائمة ترشيحاتها اليوم، التي ضمن 44 ترشيحا في 11 فئة من 24 دولة وفقا لموقعها الرسمي.

وقال رئيس الأكاديمية الدولية بروس بايسنر، إنهم فخورون جدا بالمرشحين والعدد القياسين من البلدان المشاركة بأعمال لمعت وبرزت في ظل وباء كورونا الذي أثر على الصناعة كثيرا.

شملت قائمة المرشحين نجوم وأعمال تلفزيونية من دول عديدة على رأسها مصر، ومنها الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والبرتغال وغيرها من الدول.

سيتم عرض جميع الأعمال المرشحة ومقابلات مع المرشحين عبر الإنترنت من خلال مهرجان عالمي تنظمه أكاديمية الإيمي في الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر على موقعها.