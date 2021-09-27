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نجمة “أرابز غوت تالنت” تنفي ارتداءها الحجاب

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت نجمة “أرابز غوت تالنت” ياسمينا العلواني، ارتدائها الحجاب، بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” ظهرت فيها ترتدي الحجاب، معلقةً بقولها: “الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب”.

وبعد فهم الجمهور صورة الفنانة الشابة بإعلان ارتداء حجاب، غرّدت العلواني: “لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من واتحسنت الحمد لله”.

وأضافت: “شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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