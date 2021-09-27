مضيف طيران دولي يحدد أسوأ أنواع الركاب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 08:45 صباحاً - منذ 24 دقيقة

حدد دان إير، المضيف في شركة أمريكان إيرلاينز، أكثر ثلاث فئات من الركاب إزعاجا على متن الطائرات.

ورأى المضيف الجوي أن أسوأ أنواع المسافرين الثلاثة يتمثل في أولئك الذين يشكون ويتذمرون باستمرار، لافتا إلى وجود “أمور محددة خارجة عن إرادتنا. على سبيل المثال، إذا تأخرت الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب مشاكل فنية. أو إذا نفد الطعام والشراب الذي ترغبون فيه. لا يسعنا إلا أن نعتذر عن مثل هذا الأمر، لكن لا يمكننا تغيير أي شيء”.

وأشار مضيف الطيران إلى ضرورة أن يتذكر المتذمرون أن هناك مشاكل حقيقية في العالم، مضيفا “في النهاية، أتيحت لكم الفرصة للصعود على متن طائرة، وهو ما حرم منه الكثيرون”، لافتا إلى أنه لم يقابل الكثير من هؤلاء الركاب خلال 16 عاما من عمله.

علاوة على ذلك، خص المضيف الجوي بالذكر ضمن فئات المسافرين الأكثر إزعاجا، المسافرين المخمورين، وأولئك الذين يسافرون إلى حفلات الزفاف.