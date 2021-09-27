شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة دبي للإعلام تطلق إذاعة «إكسبو 2020».. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أيام قليلة تفصلنا عن «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الأروع عالمياً، حيث تستعد دبي بكل إمكانياتها لإبهار العالم أجمع، لتفي بوعدها الذي قطعته على نفسها، بأن تُخلد دورة «إكسبو دبي» في ذاكرة العالم، حيث افتتاحه سيكون «حفل القرن»، وكذلك هي مؤسسة دبي للإعلام التي استمدت أنفاسها من رئة دبي النابضة بالحياة، حيث تستعد هي الأخرى لتقديم تجربة لامعة في الإعلام، ستظل خالدة في ذاكرة الإعلام العربي والعالمي، حيث تستعد «دبي للإعلام» بصفتها شريكاً لمعرض «إكسبو 2020 دبي» عبر شبكة قنواتها وإذاعاتها لتغطية المعرض، الذي أعدت له فريق عمل كاملاً، ودورة برامجية «دسمة»، لتفاجئ العالم أجمع بإطلاقها مطلع أكتوبر المقبل لإذاعة «إكسبو 2020» على تردد FM102، حتى تُسمع العالم أجمع صوت دبي، وتنقل له نبض المكان بأصوات مشرقة وجديدة على الأثير، وفقا للبيان.



إذاعة «إكسبو 2020» الجديدة ستشارك شقيقاتها إذاعتي دبي ونور دبي، فرحة الاحتفاء بالحدث الأروع في العالم، لتقف قنوات دبي وسما دبي ودبي ون، صفاً واحداً مع مركز الأخبار، للمشاركة في تغطية الحدث الدولي.

«ننتظر بشغف انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، بهذا التعبير آثر أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن يبدأ حديثه عن الدورة البرامجية الجديدة، قائلاً: «يجمع الحدث العالمي على أرض دبي أكثر من 190 دولة، ستتنافس جميعها في تقديم وعرض أحدث الابتكارات وما تمتلكه من ثقافات وتاريخ فني عريض، لتثري طبيعة المعرض الذي يؤكد أن دبي لطالما كانت ولا تزال تشكل ملتقى للحضارات والثقافات الإنسانية»، وأضاف: «بالنسبة لنا في مؤسسة دبي للإعلام، فقد بدأنا العمل على معرض «إكسبو 2020 دبي»، منذ اللحظة الأولى التي اختيرت فيها دبي لتنظيمه، ولأجل ذلك قمنا بإعداد فرق عمل ميدانية متكاملة تعمل وفق خطط مدروسة، بهدف تقديم المعرض بأبهى صورة أمام العالم أجمع، وقد تم تعزيز هذه الخطط باتفاقية الشراكة بين مؤسسة دبي للإعلام وإدارة معرض إكسبو، والتي بموجبها تم اختيار مؤسسة دبي للإعلام، لتكون جهة البث الرسمية لأحداث وفعاليات المعرض الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

وأكد المنصوري أهمية الحدث، وقال: «تمتلك مؤسسة دبي للإعلام خبرة عالية في مجال تغطية الأحداث والفعاليات الضخمة، بفضل حرفية الطواقم العاملة فيها، وقدرتهم العالية في التعامل مع الأحداث والفعاليات بغض النظر عن حجمها، وتواجدنا في أروقة معرض «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في تقديم تجربة عالمية رائدة في مجال الإعلام، وإبراز الدور الذي تلعبه مؤسسة دبي للإعلام في هذا السياق»، وأضاف: «مع وصولنا إلى حافة انطلاق المعرض، يسعدنا الإعلان عن إطلاق «إذاعة إكسبو 2020» والتي تتميز بمجموعة من البرامج المبتكرة، التي ستعكس أهمية المعرض الدولي وتأثيره، وستأخذ مستمعيها إلى كواليسه، بحيث يتمكنون من عيش اللحظة ومتابعة كل تفاصيل المعرض عبر الأثير».

خطة برامجية واسعة النطاق أعدها الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام لأجل الحدث الأروع في العالم، ستحمل بين طياتها الكثير من الحكايات والقصص والمعلومات أيضاً، وستعمل المؤسسة من خلال برامجها المتعددة على نقل نبض المكان، وتفاصيله، وتكشف أمام الجميع أسراره، كما ستنقل أيضاً حكاية الشغف التي وقفت وراء هذا المعرض، وتسلح بها كل العاملين فيه.

47 برنامجاً إذاعياً وتلفزيونياً تتضمنها الدورة البرامجية الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، جلها صنعت من أجل هذا الحدث، أعدت بأيدي كوادر وطنية وعربية وأجنبية نثق في قدراتها على تقديم ما يعكس دبي ويعبر عن ثقافة مجتمع الإمارات لتعبر عن ثقافات الجميع، بعض هذه البرامج ستطل بأصوات، تسكن الروعة بين طبقاتها، في وقت ستتولى كاميرات القنوات التلفزيونية مهمة نقل المعرض على الشاشة، عملاً بوعد مؤسسة دبي للإعلام بأن تصل بالمعرض الدولي إلى بيوت متابعيها.

راشد أميري، نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في الإذاعة والتلفزيون، أشار في حديثه إلى أن أكثر من 100 كاميرا زرعتها مؤسسة دبي للإعلام في منطقة الحدث، وقال: «تغطية معرض «إكسبو 2020 دبي»، مهمة تحملتها مؤسسة دبي للإعلام على كتفيها من اليوم الأول لاختيار دبي لاستضافته، ولأجل ذلك عملت على توفير كل الإمكانيات اللازمة، واستقطاب الطواقم والكوادر التي تمتلك خبرة عالية في مجالات النقل والبث، والإعداد والتحرير وغيرها، وذلك بهدف نقل الحدث إلى الجمهور، وفق مستويات عالمية عالية الجودة»، وتابع: «قمنا بتوزيع أكثر من 100 كاميرا في كل أرجاء موقع «إكسبو 2020 دبي»، لتغطية كل زوايا الحدث العالمي، وتم تجهيز مجموعة من الاستوديوهات وغرف الإنتاج التي تمكننا من نقل الصورة إلى الجمهور بطريقة مبتكرة وجذابة، والأمر ذاته انسحب أيضاً على الإذاعة، حيث تم إعداد فريق متكامل من أجل تغطية الحدث بكل تفاصيله بطريقة غير مسبوقة، تمكن المستمع من عيش الحدث بغض النظر عن مكان تواجده»، أميري أشار في حديثه إلى أن الهدف من إعداد طاقم متكامل، هو إبراز الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة دبي للإعلام على الساحة المحلية والعربية والعالمية أيضاً، مؤكداً أن كل المواقع التي تتواجد فيها طواقم مؤسسة دبي للإعلام تم اختبارها والتأكد من جهوزيتها لتغطية الحدث الدولي.

«وجبة إعلامية دسمة» استلهمت تفاصيلها من شعار المعرض الدولي، وروح المكان الذي يحضنه، سيقدمها التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام لجمهوره، بدءاً من أكتوبر المقبل، تعاونت في إنتاجها كل إدارات قنوات دبي وسما دبي ودبي ون وكذلك مركز الأخبار، بالإضافة إلى إذاعة دبي، وشقيقتها نور دبي، ومعهما إذاعة إكسبو 2020 ومنصات المؤسسة على شبكات التواصل الاجتماعي التي ستقدم تغطية رقمية خاصة، فيما ستركز منصة أوان على تقديم بودكاستات وتقارير خاصة حول المعرض الدولي.

تجربة إعلامية ملهمة يتطلع التلفزيون في «دبي للإعلام» إلى تقديمها، من خلال قائمة برامج ستعاين الحدث، تشمل برنامج «إكسبو هذا الصباح» الذي سيطل مع إشراقة كل يوم، في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى 12 ظهراً، ليقدم تغطية إخبارية موسعة للمعرض من زوايا مختلفة، وعلى مدار 6 أشهر سيشهد المعرض «إكسبو 2020 دبي» عقد صفقات واتفاقيات عدة، وهو جانب سيتولى تقديمه برنامج «تداول»، أما برنامج «مع إكسبو»، فسيقدم يومياً ملخصاً عن أبرز الإنجازات والأنشطة والعروض الفنية التي تقام في ساحات المعرض، ويتولى تقديم فقرات البرنامج كل من ولاء الفايق، ومشعل القحطاني، وعبدالله مال الله، وشريف فايد، بينما يركز برنامج «إكسبو يجمعنا» الذي تقدمه الإعلامية نوفر رمول، على مشاركات رجال الأعمال والشركات من مختلف الدول وفي مختلف المجالات.

الأحداث اليومية ومشاركات الأفراد والشركات والمؤسسات، سيتولى برنامج «استوديو إكسبو» نقلها على الهواء مباشرة من استوديو إكسبو، ويقدمه كل من كيتي جينسي، ولي كلارك، واشواريا اجيت وتوم اوكاهارت، بينما تتولى الإعلامية نبيلة عواد تقديم برنامج «عالم الغد» على شاشة تلفزيون دبي، وفيه تقدم تغطية متكاملة لأفضل الابتكارات والأفكار المستقبلية التي يشهدها المعرض الدولي.

الوصل هو اسم دبي القديم، ومنه استلهم عنوان برنامج «موعد في الوصل»، الذي سيجمع تحت ظله عدداً كبيراً من الإعلاميين والمذيعين العرب المعروفين على الساحة منهم محمد الكعبي، وجيسيكا عزار وشيماء، لينقلوا بأصواتهم وتعابيرهم نظرة العالم إلى دبي والإمارات، وسيتم بث البرنامج على الهواء مباشرة، بدءاً من يوم الافتتاح الذي يصادف 30 الجاري، في تمام الساعة 15:30 وحتى 19:30 مساءً، في حين ستشهد شاشة «سما دبي» ولمدة نصف ساعة يومياً تقديم برنامج «تواصل» والذي سيتولى تغطية جميع الفعاليات في الإمارات ودبي، أما «مسبار المعرفة» الذي يبث 3 مرات أسبوعياً، فخصص لمشاهدي قناة «سما دبي» الصغار، وسيتولى تقديمه كل من الطفلين يوسف آل علي، وميرا النقبي.

في المقابل، ستشهد شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام تقديم 12 برنامجاً أسبوعياً استلهمت فقراتها من روح «إكسبو 2020 دبي»، وتضم: برنامج «المفوض العام»، الذي سيتم فيه محاورة عدد من المفوضين ويعرض أبرز ما يميز أجنحة دولهم، في وقت سيطل فيه مشاهير التواصل الاجتماعي محمد الموسى، وماكس، ونهو تشونغ، من على شاشة تلفزيون دبي، ليقدموا برنامج «مستكشف إكسبو»، حيث يجوبون باستخدام «السكوتر» بين أروقة المعرض، ليسلطوا الضوء على جواهره المعمارية والثقافية والتكنولوجية.

أما الإعلامية أثير علي بن شكر، فستتولى من خلال برنامج «170 عاماً على إكسبو»، تعريف مشاهدي القنوات على أهم الاختراعات والإنجازات التي تمت منذ بداية إكسبو إلى اليوم. وفي «لقاء عمل» ترافق الإعلامية نوفر رمول مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات في جولة داخل أروقة «إكسبو 2020 دبي»، يعاينون معاً الجهود المبذولة وجودة التنظيم في المعرض الدولي، في وقت ستحافظ فيه الإعلامية نوفر رمول على إطلالتها الأسبوعية في برنامج «قابل للنقاش»، حيث ستقدم حلقات استثنائية من أرض المعرض، على مدار إقامته في دبي.

يلعب معرض «إكسبو 2020 دبي» دوراً مهماً في التشجيع على السياحة، وعلى شاشة قناة «سما دبي» ستطل شروق لشكري ببرنامج «سياحة إكسبو»، وفيه ستأخذ مشاهدي القناة بجولة داخل الأجنحة المشاركة في المعرض الدولي، أما ريا رمال فستقدم للجمهور «حصاد إكسبو»، الذي يتضمن مجموعة من المقابلات والتقارير الخاصة بالمعرض، وعرضاً لأحداث أسبوع كامل، بينما ستتولى سالي سعيد استعراض أزياء الدول المشاركة من خلال برنامج «إكسبو فاشن»، وعلى شاشة «سما دبي» تشاركنا الكاتبة صفية الشحي إطلالتها، عبر برنامج «العالم في دبي»، فيما ستتولى ديالا علي تقديم برنامج «أرض الفرص»، كما ستتضمن الدورة أيضاً برنامج «إكسبو مال وأعمال»، حيث يتولى فيه الإعلامي مروان الحل، مهمة نقل الأرقام المتعلقة بالدول المشاركة في المعرض بطريقة مبتكرة.

تشمل دورة برامج «إذاعة إكسبو 2020» مجموعة برامج من بينها برنامج «يجمعنا وطن» الذي يقدمه حمد الكعبي، وفيه يعاين الخمسين عاماً الماضية ونتعرف على دور الإمارات من مرحلة مشاركتها في إكسبو وحتى استضافتها له، وكذلك برنامج «دبي لا تنام» الذي يقدمه إبراهيم استادي، ويتولى تقديم كل الاحتفالات التي تقام على أرض المعرض، وأيضاً «مراسي الفنون» الذي تقدمه نوف الموسى، ويضيء على المشهد الفني في إكسبو، بينما يسرد برنامج «إكسبو لايف» واقع الحدث وتقدمه بالإنجليزية شهد الشرهان، أما برنامج «شخصيات إكسبو»، فهو مخصص للأطفال.

لن تكون دورة برامج إذاعات مؤسسة دبي للإعلام أقل زخماً، حيث تشترك جميعها في تغطية المعرض الدولي، عبر دورة برامجية دسمة، حيث تتضمن: برنامج «الصفقة الرابحة»، وهو عبارة عن فقرة اقتصادية عن الصفقات والشراكات التي سيتم التوقيع عليها أو الإعلان عنها، وستتولى ميرهان الدسوقي تقديم البرنامج على إذاعة نور دبي، أما الدكتور بسام دوريش فسيتولى تقديم برنامج «بلسم» والمتخصص في المجالات الطبية في المعرض، وستلقي أمل محمد عبر أثير إذاعة دبي الضوء على أهمية إكسبو ومخرجاته من خلال برنامجها «ملتقى العالم»، فيما يقدم محمد الظفري تغطية خاصة لكل الجوانب المتعلقة بالتعليم عبر «صناع المستقبل»، الذي يلتقي فيه الطلبة والأكاديميين، بينما يخصص برنامج «إكسبو وشركائه» الذي تقدمه سميرة محمد، فقراته للحديث عن شركاء إكسبو ومشاريعهم، في حين ستقوم حمدة حسن، بالتعريف بفكرة المعرض وكل ما يتعلق به منذ انطلاقته الأولى وحتى وصوله إلى دبي، من خلال برنامج «إكسبو 2020»، في وقت يخصص برنامج «ات اف ام» الذي يشارك في تقديمه كل من فاطمة عبد الرحمن وماجد الجناحي فقرة عن إكسبو 2020، فيما سيبقى برنامج «البث المباشر» الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي محافظاً على تواجده في القائمة، وسيخصص فيه فقرة لاستضافة مجموعة من المسؤولين للحديث عن المعرض وإنجازاته.