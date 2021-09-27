شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الملحد" يبرز قضية التطرف الدينى والإلحاد بين الشباب فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش فيلم "الملحد" للمخرج ماندو العدل، قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية، لذلك قرر صناع الفيلم تسليط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع وتوضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.

وقضية الإلحاد والتعصب الديني، من أخطر القضايا على مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، فالملحد كما أنه قاده تفكيره الزائد في قضية الدين إلى عدم الاعتراف بوجود إله، كذلك المتطرف دينيا يقوده تفكيره إلى تكفير المجتمع، وإعلانه الحرب على البشرية.

يشار إلى أن فيلم "الملحد" يشارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل. ويكرر ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى التعاون سوياً بفيلم "الملحد"، بعد أن قدما سوياً فيلم "صاحب المقام"، والذى عرض العام الماضى، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، وإنجى المقدم. يذكر أن آخر أعمال ماندو العدل، مسلسل "بين السما والأرض"، وعرض في 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل، هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، ، إنتاج شركة سينرجى.



أحمد حاتم



محمود حميدة



حسين فهمى



شيرين رضا



نجلاء بدر