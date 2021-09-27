ماذا قالت حنان مطاوع عن حصولها على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بحصولها على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد.

ونشرت "مطاوع" صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مبسوطة جداً وفخورة لحصولي على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد، عن دوري في فيلم (قابل للكسر)، ولها وقع خاص في قلبي لاستلامها في بلدي مصر الممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي".

أضافت: "شكر خاص لكل صناع الفيلم و‏لأخي صديقي مخرج الفيلم أحمد رشوان، وشكر خاص للنجمة حبيبة قلبي إلهام شاهين لتسلمها الجائزة بالنيابة عني في السويد، وشكر خاص لمهرجان الإسكندرية ولرئيسه الأمير أباظة لإصرارهم على تسليمي الجائزة في مهرجان الإسكندرية".

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول امرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.