وليد سعد يهنئ محمد محسن لقدوم نجله "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الملحن وليد سعد، على تهنئة صديقه المطرب محمد محسن، بقدوم نجله "موسى" من الفنانة هبة مجدي.

وكتب "محسن" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يارب بارك لنا في وقتنا وصحتنا وافتح علينا فتوح العارفين بك، واغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام".

ليرد "سعد" قائلا: "ألف مبروك يا أبو موسى، ربنا يحفظه ويبارك فيه وتشوف ولاد ولاده".

وكان الفنان محمد محسن قد أعلن منذ أيام عن ميلاد نجله "موسى"، من زوجته الفنانة هبة مجدي.

يذكر أن الفنان محمد محسن قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وسط حضور حشد من جمهوره.