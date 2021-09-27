كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 06:33 صباحاً - صدمت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، متابعيها بصورة تظهر تورم وجهها بعد خضوعها لعملية جراحة تجميلية لنحت خصرها.
وبدت علامات الإرهاق والتعب تسيطر على وجه بدور البراهيم، حيث علقت عليها: “آسفة يصدمكم كمية تنفخ بوجهي ثالث يوم للعملية عشان كذا بختفي لين يرجع شكلي بعد خروج السوائل وهذا شئ طبيعي”.
وأشارت:” يوم لك ويوم عليك واليوم علي اليوم مو زي أمس شوي تعب صراحة، كنت ناوية أطلع أغير جو بالسيارة بس لا ما أقدر”.
وكانت “البراهيم” عرضت صورة بعد العملية قبل يومين وهي تضع يدها أسفل وجهها وملامحها عابسة؛ جراء حالة الملل التي تعانيها، معقبة: “مليت من جلسة البيت يارب اشفيني وأطيب بسرعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بدور البراهيم تصدم متابعيها وتظهر بوجه متورم بعد عملية التجميل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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