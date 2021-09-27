روجينا تكشف حقيقة تسبب رقصها مع راغب علامة في أزمة مع زوجها أشرف زكي.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 06:33 صباحاً - تعرضت الفنانة المصرية روجينا مؤخرا للانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، حيث كثرت التعليقات التي هاجمت الفنانة بسبب المقطع الذي ظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان اللبناني راغب علامة على المسرح في احدى الحفلات في الساحل الشمالي.

وكانت روجينا قد ارتدت في الحفل فستان أبيض قصير، وهو ما عرضها لمزيد من التعليقات السيئة التي فضلت روجينا عد الرد عليها في توقيتها.

روجينا لم ترد في وقت انتشار الفيديو حيث احتلت التريند وسط انتشار كبير لفيديو رقصتها مع راغب علامة واحتلت منصات التواصل الاجتماعي وعناوين أخبار الفن.

غير ان روجينا دافعت عن نفسها مؤخرا وكشفت إنها من عُشاق ومن محبي النجم راغب علامة، وقالت: “لك أن تتخيل إني وانا قاعدة كدة هو نزلّي من ع المسرح وأخدني .. اللي كان على المسرح دي واحدة من محبي راغب علامة مش روجينا”.

وردا على سؤال ان كانت رقصتها قد تسببت في مشاكل أو أحدثت أزمة في البيت مع زوجها أشرف زكي روجينا أجابت: “ لأ خالص .. أشرف متفهم جدا جدا وهو كمان بيحب راغب علامة جدا “، وتابعت: “لما بلاقي جمهور بيكتب كدة وبينتقدني بحس غنه بيغير علية”.