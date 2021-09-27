فيفي عبده تكشف لنزار الفارس موعد اعتزالها!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 06:33 صباحاً - كشف الاعلامي العراقي نزار الفارس عن استضافته للفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده في حلقة جديدة من برنامج “مع الفارس” المذاع على قناة الرشيد.

وظهر نزار الفارس صورة تجمعه بفيفي عبده عبر حسابه على انستغرام وعلق عليها كاتبا: “قريباً فيفي عبدو ضيفتي وقرار اعتزالها متى يكون

”.

من ناحية اخرى، شاركت فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على الشاطىء.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “طبيب جراح من الساحل الشمالي مع احلي جورج وسوف صباح الفل

”.