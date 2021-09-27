شذى حسون تظهر بالحجاب خلال مشاركتها في “الزيارة الاربعينية”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 06:33 صباحاً - كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، عن زيارتها لمقام الحسين، وذلك من خلال بوست قامت بنشره عبر حسابها على انستغرام احياءا بذكرى الزيارة الأربعينية بكربلاء.

ونشرت شذى حسون، صورة لمسجد الحسين بكربلاء وصورة أخرى ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.

وعلقت شذى حسون على الصور قائلة: “ملايين الزوار العراقيين والأجانب يحيون الزيارة الأربعينية في كربلاء حفظكم الله”.

وقد تفاعل متابعو شذى حسون مع الصور حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “زيارة مقبولة” و “الحسين يحفظج” و “فدوة هذا شي واحد لازم يقتدي بي ويشوفه لباقي الدول

ما هي الزيارة الاربعينية؟

” و “شكر خاص من كل قلبي الى كل فناناتنه وفنانينه الله يحفظكم على حفظ هيبة وحشمة المكان المقدس الذين يذهبون اليه.. وهذا ان دل يدل على معرفتهم العظيمه والعميقه بالأمام واني شاهد الله خلال فترة عملي بالعتبه لم ارى الا الحشمه والوقار، من الفنانين لهيبة المكان عكس البعض الذين يدعون الاخلاق ويشمئزون من كلمة الفن… فدعائي لكم بالحفظ والامان والتوفيق من الله عز وجل”.

يذكر ان الملايين يشاركون سنويا في السير على الاقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه كربلاء لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، على امتداد مئات الكيلومترات.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار من عراقيين وعرب وإيرانيين وأجانب، متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)،

وتأتي الزيارة الأربعينية، بعد 40 يوم من ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام واهل بيته في كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.