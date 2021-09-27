شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فرض الضرائب عليهم.. كيف ظهر البلوجرز واليوتيوبرز فى المسلسلات الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى قرار أثار اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعى، وسط ترحيب كبير وخطوة وصفوها بالجيدة، قررت مصلحة الضرائب المصرية، فرض ضرائب على الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز".

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرا، عن تطبيق فرض ضريبة على صناع المحتوى، لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط، مطالبة إياهم بالتوجه للمأمورية، الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، لفتح ملف ضريبي.

والبلوجرز واليوتيوبرز، من أكثر المهن انتشارا في وقتنا الحالي، وهم نجوم فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أتجه إليها الكثير من الشباب من أجل الحصول على الشهرة والمال دفعة واحدة، وخلال الفترة الأخيرة سلطت عدد من المسلسلات الدرامية الضوء على هؤلاء الشباب، ولماذا يفضلون الطريقة لكسب المال، وكيف تدار هذه الوظائف فى العالم الافتراضى، كنوع من التقرب إلى الواقع، ومنها:

"ورا كل باب"

يناقش المسلسل من خلال "عائلة جيجى" التي تعمل كل أفرادها في مجال الدعاية كـ "بلوجر" علي حساباتهم الشخصية علي مواقع التواصل الأجتماعي والإعلان عن منتجات وخدمات غير صحية تضر المشاهدين، تتكون تلك العائلة من الأم "جيجى"التي تقوم بدورها الفنانة نادين، وإبنها يونس ويقوم بدوره الفنان إسلام جمال، وإبنتيها "شهد" و"مريم"، وتنضم لهم الجدة "أصيلة" التي تقوم بدورها الفنانة ليلى عز العرب.

وبالرغم من أهم يعيشون في منزل واحد لكن كل واحد منهم في عالم منفصل بعيد عن الآخر، وذلك بسبب هوس "التريند" والركض وراء النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي، يجتمعون فقط إذا كان عليهم تصوير فيديو جديد، أو إذا انقطع الإنترنت.

تشهد العائلة تقلبات اجتماعية، فـ يونس (إسلام جمال) يترك الجامعة حتى يأتيه جواب الفصل ويترك حلمه ليصبح ممثلا، ويقل مستوى شهد آخر العنقود فى دراستها، أما مريم (هند عبد الحليم) فتتورط فى كارثة الترويج لتطبيق "مشبوه" تقع فيه الفتيات كفريسة لكسب الأموال من خلاله، إلى أن تستطيع الجدة أصيلة (ليلى عز العرب) إفاقة العائلة من الدوامة التى يعيشون فيها.



حكاية عائلة جيجي

"خيانة عهد"

قدمت الفنانة هنادى مهنا ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، شخصية "سارة" التى ي\تعشق عالم السوشيال ميديا وتقضى وقتها فى الترويج للمنتجات المختلفة حتى التى لا تستخدمها، وذلك من أجل كسب أكبر نسبة مشاهدات ممكنة.



هنادى مهنا فى خيانة "عهد"

"ضد الكسر"

جسدت النجمة نيللي كريم خلال حلقات مسلسل "ضد الكسر" شخصية سلمى، والتي رأت في مهنة الأنفلونسر النجاة من الفقر التي كانت تعيشه، بعد أن فكرت في تقديم فيديوهات للطبخ عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معها عشاق السوشيال ميديا وبدأت تجذبها الشهرة والإعلانات.

نييلى كريم فى "ضد الكسر"

"كوفيد 25"

جسد النجم يوسف الشريف ضمن أحداث مسلسل "كوفيد 25" الذى عرض فى النص الثانى من رمضان الماضى، شخصية "ياسين" الذي كان يعمل طبيبا ثم يتحول إلى يوتيوبر بعد وفاة ابنه وتركه لمهنة الطب، ويبدأ فى عمل الفيديوهات التى يتحدث فيها عن العديد من الأشياء ومنها تخصصه بالطيع.