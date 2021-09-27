شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا ماهر زوجة محمد سلام ولديها 5 أطفال في فيلم "حامل اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة دنيا ماهر دور زوجة الفنان محمد سلام ولديها 5 أطفال خلال أحداث فيلم "حامل للقلب"، حيث يواصل أبطاله التصوير بشكل يومى فى العديد من الأماكن المتفرقة بمنطقة التجمع الخامس، وتجمع المشاهد بين هشام ماجد ومحم سلام ودينا الشربينى وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية، وصور هشام ماجد عدة مشاهد داخل ستاد بتروسبورت الأيام الماضية.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام، وأحمد فتحى.

وكان آخر ظهور للفنانة دنيا ماهر فى مسلسل "لية لأ" الجزء الثانى والذى قامت ببطولته الفنانة منة شلبى والتى ناقشت فيه قضية التبنى، وحقق العمل نجاح جماهيرى وقت عرضه على احدى المنصات، والجزء الثانى من العمل يشارك فيه أبطال جدد منهم الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبد الرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.