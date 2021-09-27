شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف عن سر مشيتها بمسلسل "واحد فى المية" وعلاقتها بعمار الشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة صابرين خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 عن كواليس عملها على شخصيتها بحدوتة "واحد في المية" التي أذيعت على شاشة قناة cbc خلال 5 حلقت حققت بها نجاحاً كبيراً، وأكدت صابرين أنها واجهت صعوبات كبيرة خلال عملها على شخصية الكفيفة للمرة الأولى إلا أنها استرجعت كل ما يخزنه عقلها من ذكريات بأشخاص قابلتهم في حياتها يعانوا من فقد البصر.

وأضافت صابرين خلال حديثها لليوم السابع بقولها : "عمار الشريعى واحد من هؤلاء الأشخاص الذى عرفتهم عن قرب، ورغم أنه كان يعرف كل شيء في منزله وكأنه يراه إلا أنه كان دائماً ما يسير بطريقة بطيئة وكأنه يتحسس بقدمه الأشياء وحين سألته عن السر قال (افرضى حد رمى قشرة موزة ولا ازازة وقعت منه ساعتها اقع".



صابرين

مسلسل "واحد في الميه " تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وهى الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زي القمر"، حيث تم عرض الحكاية الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهاء عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.