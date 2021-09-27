شكرا لقرائتكم خبر عن عرض منزل فيلم الرعب The Conjuring مقابل 1.2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع مترو عن عرض منزل فيلم الرعب The Conjuring للبيع مقابل 1.2 مليون دولار، مؤكدا أن المنزل مسكون وهو يقع في مزرعة رود آيلاند وهو واحد من أكثر المنازل شهرة منازل مسكونة في الولايات المتحدة.

قصة المنزل المسكون وعائلة Perron التي سكنت في المنزل في القرن التاسع عشر، هي قصة فيلم الرعب The Conjuring، وأكد الموقع أن تصوير الفيلم لم يكن داخل المنزل نفسه ولكن القصة بالكامل وشكل المنزل بالفيلم مستوحى من المنزل الحقيقي في مزرعة رود آيلاند.

الفيلم قدم منه 3 أجزاء ويدور الجزء الثالث حول قصة مروعة عن القتل والشر المجهول، الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، من بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.