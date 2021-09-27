رسالة ابنة رجاء الجداوي لوالدتها الراحلة: بحبك يا أمي وحشتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي عن عدة أدعية كانت ترددها والدتها الراحلة الفنانة رجاء الجداوي.

ونشرت أميرة، صورة الأدعية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، موجهة لوالدتها رسالة قائلة: "حبيبتي يا مامي.. حاسة إني سمعه صوتك وأنتي بتقولي كل واحدة فيهم في كل موقف، دايما سيباها على الله بمعنى الكلمة وبتقولي كده وبتأكدي إن دي قناعتك الشخصية".

أضافت ابنة رجاء الجداوي: "بحبك يا أمي وحشتيني، الله يرحمك ويحسن إليك يارب".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من يوم الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.