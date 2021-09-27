بحضور سفيري إسبانيا والمكسيك.. افتتاح برنامج الاحتفاء باسم لويس بونويل بمهرجان الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح اليوم الاثنين، إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ٣٧، برنامج الاحتفاء باسم لويس بونويل بحضور سفيري إسبانيا والمكسيك.

كما سيتم بعدها عرض الفيلم الإسباني "فيريديانا" في تمام الساعة ٤ عصرا في سينما سان ستيفانو.

وانطلق مساء السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.