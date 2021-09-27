نادين نجيم دون مكياج وجومانا مراد بالنظارة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، خلال تواجدها في مدينة دهب.

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"نظارة شمسية"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

صفاء جلال

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "جلباب" ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج نالت الصورة إعجاب جمهورها.

نورهان عيسى

نشرت الفنانة نورهان عيسى صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، من داخل منزلها وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمسك في يدها "طائر".

محمد علي رزق

نشر الفنان محمد علي رزق صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق عليها: "مساء العسليات".

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة "سيلفي" جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.