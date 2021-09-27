أبرز ما قاله خالد الصاوي بندوة مهرجان الإسكندرية: والدي قدوتي والوسواس يلاحقني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أقيمت ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي، أدارتها الناقدة ناهد صلاح بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، اليوم الأحد، بحضور عدد من الفنانين والسينمائيين منهم إلهام شاهين والمنتج عادل حسني والمنتج محسن علم الدين والفنان السوري رشيد عساف.

وبدأ الصاوي حديثه عن مشواره الفني وكيف أنه دائم النقد لنفسه، قائلا: "الوسواس دائما يلاحقني وحتى عندما وصلت لـ40 عاما، عندما كنت أشاهد عمل لي لا أقتنع به ويكون لدي شك في قدرتي التمثيلية، وبالنسبة لمنهجي أؤمن دائما أن التقمص للفنان لو زاد عن حده سيؤدي لمرض نفسي، لذلك أحاول بالموازنة أثناء مذاكرتي للشخصيات التي أقدمها حتى لا تترك أثر في نفسي".

كما تحدث الصاوي عن كواليس تقديمه شخصية الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" في فيلم للمخرج أنور القوادري، قائلا: "تقديم شخصية هذا الزعيم الكبير كان تحد بالنسبة لي، خاصة أنه سبق أن قدمه بنجاح كبير الفنان أحمد زكي، فذاكرت كل ما هو متاح عن الزعيم الراحل منذ طفولته وحتى وفاته بما في ذلك خطبه، ومن كثرة مذاكرتي لهذه الشخصية شعرت بالخوف، ولذلك اعتبر هذا الفيلم نقلة بالنسبة لي".

وأشار قائلا: "جمال عبد الناصر كان نقطة محورية في حياتي، وأهم حاجة عملتها فيه إني ذاكرت دوري كويس جدا منذ أن كان طفلا حتى وفاته، لدرجة إني ذهبت لمكتبة الإسكندرية لأبحث عن خطب جمال عبد الناصر، واحتفظ بنسخ من كتبه حتى الآن، وهذا العمل كان له الفضل في أن يتعلم ويذاكر بشكل صحيح".

وعن تأثير والده المحامي الكبير جمال الصاوي عليه وعمله في مجال المحاماة معه، أضاف قائلا: "والدي هو قدوتي في حياتي وتعلمت منه كيف تكون شكل العلاقة بيني وبين الجمهور والفن، وكيف تكون علاقتي بالشخصية التي أقدمها وشكل قناعاتي، فأنا من مواليد عام 1963 وبعد ميلادي بأربع سنوات حدثت نكسة 67 فكبرت وجدت خريطة سيناء معلقة في منزلنا".

وعن تكراره لتقديم شخصية الضابط في عدد من الأعمال وكان أخرها في مسلسل "القاهرة كابول"؛ قال الصاوي: "تقديم شخصية رجل الأمن بالنسبة لي كانت أصعب من شخصية المحامي، لذلك كنت حريصا أن يكون هناك وقت طويل بين كل شخصية والثانية حتى لا يكون هناك تشابها بينهما ولا يتم حصري في هذه النوعية من الأدوار".

وأضاف أنه دائما يتعامل مع أي دور وكأنه سيكون أخر دور سيقدمه فيضع كل طاقته ومجهوده فيه، متابعا: "بعمل جدولة لكل شخصية وأقعد أرسمها على الورق لحد ما أوصل للشكل اللي أنا عايزه واللي شبهي".

وانطلق مساء السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.