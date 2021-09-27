"أشرف زكي متفهم جدا".. روجينا ترد على انتقادات رقصها مع راغب علامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت الفنانة روجينا، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد رقصها مع النجم اللبناني راغب علامة في حفله الأخير بالقاهرة.

وقالت روجينا، في حوار مع برنامج "et بالعربي": "أنا من عشاق وجمهور النجم راغب علامة، وأنا كنت قاعدة وهو نزلي لغاية تحت وأنا كنت طايرة، اللي كانت على المسرح دي هي واحدة من جمهور راغب علامة مش روجينا".

وردا على سؤال "الانتقادات عملتلك مشكلة بالبيت مع الفنان أشرف زكي؟"؛ قالت: "لأ خالص، أشرف متفهم جدا جدا وكمان بيحب راغب علامة، وأنا لما بشوف جمهوري بيكتب كده بحس أنه بيغير عليّا".

وظهرت روجينا، في 11 سبتمبر الجاري، في مقطع فيديو من حفل المطرب اللبناني راغب علامة الأخير بالقاهرة، وظهرت وهي ترقص على أغنية "اسمي حبيبك" على المسرح.

وعرض للفنانة روجينا مسلسل "بنت السلطان"، في السباق الرمضاني الماضي 2021، مع النجوم: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.