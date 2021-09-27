المخرج أرديت ساديكو: "السباحة إلى الجبل الأسود" رحلة في بحور الماضي الألباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

عُرض مساء اليوم الأحد، الفيلم الألباني "Freestyle To montenegro -السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" للمخرج أرديت ساديكو ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧.

الفيلم يدور حول إعادة تجسيد رجل مسن لرحلة هروبه وصديقه من ألبانيا إلى يوغوسلافيا بحثا عن الحرية عن طريق السباحة في البحر والصعوبات التي واجهتهما، ويعود الرجل بعد 30 سنة إلى نفس الأماكن التي وقعت فيها تفاصيل وأحداث رحلته.

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة مع مخرجه أرديت ساديكو بمشاركة الحضور، أعرب خلالها عن سعادته بعرض فيلمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكداً أن هذه هي أول مرة يتواجد فيها بالمدينة الجميلة.

وأضاف ساديكو، أن فكرة الفيلم عبارة عن رحلة في بحور الماضي من أجل مواجهة المستقبل، لأن ماضي ألبانيا ودول شرق أوروبا مليء بالحكايات المفعمة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية خاصة قبل الديمقراطية، وهو ما يجعله مادة ثرية لأفلامهم.

وكشف أن الفيلم اعتمد على العودة للأماكن التي دارت فيها الأحداث وتوجيه الأبطال لإعادة تجسيد التفاصيل ليكون نابضا بالحياة، ولم يقتصر على جلوس أصحاب الحكاية على كراسي وسرد الأحداث التي دارت معهم، كما أن التصوير كان منظما وسلسا بحيث لم يستغرق منه سوى 8 ساعات.

وأضاف "أرديت"، أن اختلاف السينما الألبانية عن السينما المصرية يتعلق باختلاف صناعها، لكن في النهاية الجمهور قادر على فهم السينما أيا كانت لغتها، موضحا أنه لم يشاهد أفلاما مصرية ولكنه يتطلع للقيام بذلك من خلال ترشيحات الأصدقاء المصريين لأفلامهم المفضلة وترشيحها له.

وانطلق مساء السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.