منة شلبي بعد ترشيحها لجائزة Emmy: "اتخضيت أوي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت النجمة منة شلبي، عن سعادتها بعد ترشيحها لجائزة Emmy كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وقالت منة، خلال مداخلة مع سارة دندراوي مقدمة برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية": "أنا اتخضيت أوي، ودي مفاجأة حلوة جدا وكانت أمنية نفسي تتحقق بس كانت بعيدة شوية".

أضافت: "المسلسل من أكتر الحاجات اللي عملتها وحبتها، والدور كان صعب جدا، وجهازي العصبي تعبني جدا بسببه، ومبسوطة بتحقيقه نسبة مشاهدة عالية جدا رغم عرضه على منصة (شاهد) وليس قناة فضائية".

تابعت: "المسلسل اتعمل بحب كبير، وكنت حاسة إني مش طبيعية وأنا بعمله لأنه صعب أوي وبعيد تماما عني ومعرفش حد قتال قُتلة حقيقي، وعرفت خبر ترشيحي وأنا في دبي اللي دائما وشها حلو عليّا أوي".

وأعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون، يوم الخميس، عن الترشيحات لجوائز "الإيمي" الدولية لعام 2021، حيث تم اختيار 44 مرشحًا في 11 فئة من 24 دولة، ويأتي المرشحون من دول: مصر، الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند وإسرائيل واليابان ولبنان والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وحصلت الممثلة منة شلبي على أول ترشيح لجائزة الإيمي من مصر عن أدائها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها ممثلة مصرية لهذه الجائزة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر، وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل تم عرضه على منصة "شاهد".

