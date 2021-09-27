محمد الفلاح - صور.. حنان مطاوع تتسلم جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الأمل

الإثنين 27 سبتمبر 2021

أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ندوة تكريم للفنانة المصرية حنان مطاوع.



وجاء ذلك بمناسبة حصولها على جائزة أحسن فنانة للعام الماضي من مهرجان الأمل بالسويد والذي تم تنظيمه أون لاين برئاسة فادي اللوند، ومدير المهرجان الدكتور خالد الزدجالى والناقدة ميرفت عمر.

وشكلت لجنة التحكيم برئاسة الأمير أباظة الذى وقع اختيارها على حنان مطاوع كى تفوز بجائزة أحسن ممثلة وسط عدد كبير من الأفلام الأجنبية المشاركة في المهرجان لتكون هي المصرية بل العربية الوحيدة التى تفوز بالجائزة في مهرجان يقام بالسويد وقد تسلمت الجائزة نيابة عنها الفنانة الكبيرة إلهام شاهين والتى كانت حريصة على التواجد في حفل تكريمها وتسليمها الجائزة بنفسها.

وأكدت إلهام شاهين أن "حنان مطاوع قامة كبيرة وفنانة من العيار الثقيل، وهى واجهة مشرفة لمصر وخير سفير لنا فى الخارج، معبرة عن سعادتها باستلام جائزتها، وكلنا لابد أن نفتخر بها، فهى فنانة تستحق كل التقدير، فنانة مجتهدة ومتطورة وكل يوم تقدم لنا جديدا في مسيرتها الفنية".

وقال الدكتور خالد الزدجالى مدير المهرجان: "لجنة التحكيم كانت برئاسة الأمير أباظة، وكان التحدي كبير فأغلب الأعمال المقدمة أجنبية وعددها كبير، ولذلك خبر فوز حنان مطاوع بالجائزة أسعدنا بشكل غير عادي لأننا شعرنا بانتصار للعروبة بشكل عام".

‏ومن جانبها وجهت حنان مطاوع الشكر لإدارة المهرجان الذى أكدت أنها تعتز به وله مكانة خاصة في قلبها.

وقالت الناقدة ميرفت عمر إنه "كان من المفترض أن تتسلم حنان مطاوع الجائزة في ستوكهولم لكن ظروف كورونا حرمتنا من التواجد، ولذلك كان من الضرورى الاحتفال بها فى مصر فهى فنانة تستحق الكثير من التكريم لما تقدمة من محتوى هادف لأعمالها بشكل عام".