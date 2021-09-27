شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى عن سبب قلة أعمالها السينمائية: إما أن أقدمها بشكل لائق أو لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365 فى افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن سبب بعدها عن السينما، حيث قالت السينما إما أن تقدم بشكل لائق أو لا تقدم، وطالما أقدم أعمالا تلقى استحسان الناس لا يهمنى إن كانت سينما أو تليفزيون أو مسرح.

وتابعت رانيا فريد شوقى ، السينما بالطبع فى الوقت الحالي بها العديد من المشكلات منها قلة الإنتاج ، ففى الماضى كان هناك فريد شوقى وفاتن حمامة وليلي مرتد وكم كبير من النجوم يقدموا أفلام متنوعة تصل ل ٥٠ فيلم فى العام أمًا الان فلم يتعدى الإنتاج ٢٠ فيلم والجيد فيها حوالي أربع أو خمس أفلام لذلك أتمنى عودة السينما مره أخرى .

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقى قد حضرت إفتتاح مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، برئاسة الناقد الأمير أباظة تحت شعار "السينما من أجل الحياة"، وهى الدورة التي تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان، واليونان ضيف شرف هذه الدورة.

وشهد الحفل تكريم المخرج علي بدرخان، اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

وأعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز و المخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

و تضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهم الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.