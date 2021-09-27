شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر هيفجو نجم مسلسل GOT يتحول لكائن غريب فى مسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية تورمند فى سلسلة Game of Thrones، متابعيه وجمهوره بمجموعة صور لشخصيته الجديدة فى مسلسل The Witcher الذى يشارك فى ثاني أجزائه المقرر عرضها شهر ديسمبر المقبل.

وظهر هيفجو، فى الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو كائن غريب نصفه وحش والنصف الآخر إنسان، ليحاور النجم العالمي هنري كافيل صاحب شخصية Witcher فى المسلسل.



كريستوفر هيفجو

وفى تصريحات سابقة للنجم العالمي هنري كافيل، كشف عن رأيه حول رحلة شخصيته "جيرالت" من ريفيا، الشخصية التي يلعبها بمسلسل The Witcher، والذى من المقرر أن يُطرح الموسم الثانى من العمل في 17 ديسمبر المقبل.

وقال: "قمت بأداء الدور في الموسم الأول بطريقة معينة عمدا، حيث نراه في البرية دون فرصة لمساحات شاسعة من الحوار، وبالتالى ظننت أنه من الأفضل أن يكون الرجل الذي يتحدث أقل؛ لأن ذلك يبدو وكأنه يفكر أكثر، وكان هذا هو المقصود من ذلك".

وأضاف: "ولكن بمجرد أن يتفاعل مع سيريلا، والويتشرز ومع هؤلاء الناس الذين يعرفهم بالفعل، رأيت أنه يجب السماح له أن يكون متفلسفا، ومفكرا، لأن هذه حقيقته، حيث إنه ليس مجرد وحش كبير عجوز ذي شعر أبيض فقط".

The Witcher هو مسلسل تليفزيوني درامي أمريكي، ويستند إلى سلسلة كتب تحمل نفس الاسم للكاتب البولندي أندريه سابكوفسكي، ويتبع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش، الذي يكافح للعثور على مكانه في عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، ولكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.