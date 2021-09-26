شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات عالية للموسم الثاني لـ The Witcher قبل عرضه فى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الجزء الثاني من مسلسل الدراما والإثارة والغموض The Witcher، على تقييمات مرتفعة للغاية من قِبَل النقاد، بعد ساعات من طرح التريلر الرسمي الثاني للموسم الجديد عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

تأتي تلك التقييمات المرتفعة تزامنا مع اعلان الشركة المنتجة تجهيزها لموسم ثالث قبل عرض الموسم الثاني المقرر له فى شهر ديسمبر المقبل، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة gizmodo، فإن القائمين على الشركة المنتجة للمسلسل لم تعلن عن تفاصيل الموسم الثالث، واكتفت بتشويق الجمهور بالإعلان عن الفصل الثالث قبل عرض الثاني.

وكشف الممثل العالمى هنري كافيل، فى تقرير سابق، عن رأيه حول رحلة شخصيته "جيرالت" من ريفيا، الشخصية التي يلعبها بمسلسل The Witcher، والذى من المقرر أن يُطرح الموسم الثانى من العمل في 17 ديسمبر المقبل.

وقال: "قمت بأداء الدور في الموسم الأول بطريقة معينة عمدا، حيث نراه في البرية دون فرصة لمساحات شاسعة من الحوار، وبالتالى ظننت أنه من الأفضل أن يكون الرجل الذي يتحدث أقل؛ لأن ذلك يبدو وكأنه يفكر أكثر، وكان هذا هو المقصود من ذلك".

وأضاف: "ولكن بمجرد أن يتفاعل مع سيريلا، والويتشرز ومع هؤلاء الناس الذين يعرفهم بالفعل، رأيت أنه يجب السماح له أن يكون متفلسفا، ومفكرا، لأن هذه حقيقته، حيث إنه ليس مجرد وحش كبير عجوز ذي شعر أبيض فقط".

The Witcher هو مسلسل تليفزيوني درامي أمريكي، ويستند إلى سلسلة كتب تحمل نفس الاسم للكاتب البولندي أندريه سابكوفسكي، ويتبع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش، الذي يكافح للعثور على مكانه في عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، ولكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.