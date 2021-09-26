شكرا لقرائتكم خبر عن أنا وخالتى الفن جمعنا.. أمينة وصفاء ونبيلة وشمس وكاريوكا.. النجمة دى بنت أختى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يربط عدد من نجوم الفن صلة قرابة، حيث جمعهم حب الفن، وبالرغم من ذلك قد لا يكون جمعهم عمل فنى معاً، أو لا يعرف الجمهور بهذه القرابة.

وكثير من النماذج جمع فيها حب الفن بين الفنانة وخالتها، أو الفنان وخالته، وتكون فيها النجمة ابنة أخت فنانة أخرى سبقتها فى طريق الفن مع اختلاف درجات الشهرة بين الخالة وابنة شقيقتها.

ومن بين هذه الحالات الفنانة الكبيرة أمينة رزق والتى عشقت الفن وأحبته بعد أن سبقتها خالتها الفنانة أمينة محمد والتى سميت باسمها فى هذا الطريق وكانت ممثلة وراقصة ومنتجة ومخرجة من رواد السينما، وانضمت هى وابنة شقيقتها أمينة رزق لفرقة رمسيس ولكن أمينة رزق استمرت فى الفرقة وحققت شهرة أكبر من خالتها.

كما كانت الفنانة رجاء الجداوى ابنة أخت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا وتربت لفترة فى بيتها وتعلمت منها الكثير من خبرات الحياة والكفاح والتواضع وبدأت مشوارها كعارضة أزياء ثم دخلت المجال الفنى وظلت طوال حياتها تدين بالكثير لخالتها الفنانة الكبيرة.

والفنانة الجميلة معالى زايد التى تنتمى لعائلة زايد الفنية خالتها هى الفنانة الكوميدية الكبيرة جمالات زايد، فمعالى هى ابنة الفنانة الكبيرة أمال زايد الشهيرة بالست أمينة فى ثلاثية نجيب محفوظ.

ومن بين الحالات التى قد لا يعرف الكثيرون أنه تجمعهما صلة قرابة الفنانة غادة عادل وخالتها الفنانة المعتزلة شمس البارودى ، وفى حوار لليوم السابع تحدثت الفنانة شمس البارودى عن علاقتها بغادة عادل، قائلة :" والدتها الراحلة نيفان هى أختى الكبرى من أمى وكانت قريبة منى جدا، وهى أول من علمتنى قراءة القرآن، وتوفت فى سن صغيرة، وتركت غادة وشقيقها خالد وكان عمر غادة وقتها 3 سنوات فتربت مع جدتها».

كذلك فإن الفنانة مى نور الشريف ابنة الفنان الكبير نور الشريف والفنانة الجميلة بوسى خالتها هى الفنانة المعتزلة الجميلة نورا وتجمعها بها علاقة قوية جداً وتعتبرها أمها الثانية.

ومن العلاقات التى لا يعرفها الكثيرون أن الفنانة نبيلة عبيد هى خالة الفنانة الشابة أميرة هانى وهى من العلاقات التى اكتشفها الجمهور مؤخرا بعد عدد من المنشورات التى نشرتها الفنانة الشابة وخالتها نجمة الجماهير نبيلة عبيد.

نبيلة عبيد مع بنات شقيقتها ومنهم أميرة هانى

وكذلك فإن الفنانة الجميلة أروى جودة هى ابنة شقيقة الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود ، والفنانة ناهد السباعى ابنة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقى خالتها هى الفنانة رانيا فريد شوقى، والفنان أحمد سعيد عبدالغنى خالته الفنانة الكبيرة الراحلة زهرة العلا.