شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى: اتخضيت لما سمعت خبر ترشحى لجائزة "الأيمى" لأنها كانت أمنية بس بعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة منة شلبى، إنها إصيبت بـ"خضة"، شديدة عقب تلقيها خبر ترشحها لجائزة "الأيمى" كأفضل ممثلة، عن عملها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وتابعت: "هي كانت أمنية ليا بس بعيدة شوية.. واتخضيت لما سمعت الخبر في دبى".

وأضافت منة شلبى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر قناة "العربية"، أن دورها في المسلسل كان صعبا جداً وأصابها بتعب في جهازها العصبى، مشيرة إلى أن فريق العمل المشارك في العمل الفني تعب كثيراً، وتابعت:"المسلسل كان على منصة شاهد وليس فضائية ورغم ذلك حقق مشاهدة عالية جداً لأنه كان معمول بحب واتقان".

ولفتت "منة شلبى"، إلى أنها علمت بخبر ترشحها للجائزة العالمية في دبى، لافتة إلى أن دبى تعد مدينة مبشرة لها كونها حصلت على العديد من الجوائز بها.

وأكدت منة شلبة، أن دورها في "كل أسبوع يوم جمعة" من أحب الأعمال إلى قلبى، مشددة على أنه كان صعباً وأصابها بتعب نفسى، لافتة إلى أنها لا تفضل أداء الفتاة الجميلة الرقيقة وتميل للواقعية ، وتابعت:"أحب المخاطرة ولا أمانع أن أخاطر بأدوار صعبة ولكن محسوبة".