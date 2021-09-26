شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dune يحقق إيرادات 76 مليون دولار فى شباك التذاكر خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الخيال العلمي Dune للمخرج العالمي فرانك هربرت، حوالي 76 مليون دولار حتى الآن فى شباك التذاكر العالمية، ليحافظ على مستويات الإيرادات التى حققها فى الأسبوع الأول.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن فيلم Dune، حقق 26.3 مليون دولار من 32 سوقًا خارجيًّا في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من إطلاقه، لتصل الإيرادات حتى الآن لـ76.5 مليون دولار.

فيلم Dune من إنتاج شركتى Warner Bros وLegendary Pictures، شارك المخرج الفرنسى الكندى دينيس فيلنوف فى مهرجان فينيسيا السينمائى آخر مرة خلال عام 2016 بفيلم Arrival.

الفيلم من بطولة تيموثى شالاميت فى دور بول أتريديس، وزنديا، الفيلم يستند إلى رواية عام 1965 التى كتبها فرانك هربرت.

يشمل طاقم الممثلين أيضًا ريبيكا فيرجسون وأوسكار إسحاق وجوش برولين وستيلان سكارسجارد وديف باوتيستا وشارون دنكان بروستر وستيفن ماكينلي هندرسون وتشانج تشين وديفيد داستمالشيان وشارلوت رامبلينج وجيسون موموا وخافيير بارديم.