شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تطرح أغنية "رمانك حداق" إهداء لروح الشاعر حسن رياض .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة حنان ماضى أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "رمانك حداق" وأهدتها إلى روح الشاعر حسن رياض، وهى من كلماته وألحان على يوسف وتوزيع زناتى.

من ناحية أخرى تحيى الفنانة حنان ماضي، حفلا موسيقيا، الجمعة 1أكتوبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويتزامن الحفل مع مرور شهر ونصف على وفاة والدها الذى رحل فى أغسطس الماضى.

ومن المقرر أن تقدم حنان ماضى، مجموعة من أشهر أغانيها، ومنها: "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش"، بالإضافة إلى أغاني مسلسلات على نار هادئة، المال والبنون، الوشاح الأبيض، البحار مندى، وآسيا.

كانت المطربة حنان ماضي، قد أعلنت وفاة والدها، 16 أغسطس الماضى، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل والدى العزيز محمد ماضي إلى رحمة الله أسألكم الفاتحة".

وصحبت الفنانة حنان ماضي، خبر وفاة والدها بآيات من القرآن الكريم: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، وحرص أصدقاء حنان ماضي على نعي والدها بتعليقات على منشور إعلان وفاة والدها.