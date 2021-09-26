شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاد خالد سرحان في معهد الفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حمادة هلال على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان خالد سرحان بالتزامن مع تواجدهم ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربى فى دورته الـ38 ، حيث وقف بجانبه على خشبة مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، موجهاً له التهنئة بتلك المناسبة كما غنى له وسط تفاعل الحاضرين.

ومن المقرر أن تنتهى فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبل ، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.



خالد سرحان وحمادة هلال

وجدير بالذكر أن خالد سرحان شارك خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل «المداح» مع حمادة هلال في عمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.



خالد سرحان وحمادة هلال

كما استقر النجم حمادة هلال، بشكل نهائي على تقديم جزء ثانى من مسلسل "المداح" في شهر رمضان 2022، تحت عنوان "المداح - حرب الشياطين" تأليف أمين جمال، شريف يسرى، وليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج، وذلك بعد عرض الجزء الأول في شهر رمضان الماضى وتحقيقه ردود أفعال جيدة مع الجمهور.

وكان حمادة هلال أقلق محبيه بعدما أعلن عن تعرض زوجته وأبناءه لحادث سيارة قبل طمئنتهم من خلال رسالة على انستجرام أكد فيها أنهم بخير.