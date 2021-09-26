منار بشور تنضم للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد الفنانة السورية منار بشور للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة".

ومن المقرر بدء تحضيرات الجزء الثالث من العمل بمشاركة الفنانة سوسن بدر وكل أبطال الأجزاء الأولى من أجل العرض خلال الموسم الشتوي المقبل، حيث حدد فريق العمل بداية نوفمبر لبدء التصوير.

وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها بالوقوف أمام النجمة سوسن بدر، مؤكدة أنها أستاذة وفنانة قديرة الجميع يتعلم منها.

ومن المقرر بدء التصوير خلال شهرين بعد انتهاء ارتباطات الفنانين الحالية وانتهاء تحضيرات العمل وقرر مؤلف العمل الخروج من مأزق تكرار الأحداث وابتكر خطوطا جديدة ومشكلات تقع فيها العائلة التي يقدمها رجب وبدر وأبنائهم

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال السنوات القليلة الماضية

ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيّرت في الفترة الأخيرة.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وإخراج كمال منصور.