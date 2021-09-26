بعد رحيل مؤلفها الشاعر حسن رياض.. حنان ماضي تطرح بوستر أغنية "رمانك حداق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة حنان ماضي استعدادها لطرح كليب أحدث أغانيها "زمانك حداق"، وهي أخر أعمال مؤلفها الشاعر حسن رياض، الذي رحل عن عالمنا في أغسطس الماضي، بعد معاناته من أزمة صحية وأصابته بالغيبوبة.

المطربة حنان ماضي طرحت بوستر الأغنية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، وكتبت: "قريبا" وهي من كلمات الشاعر الراحل حسن رياض، وألحان علي يوسف، وتوزيع زناتى.

الشاعر الراحل حسن رياض رحل يوم الجمعة 6 أغسطس الماضي، بعد نقله المستشفى، إثر معاناته من جلطة في المخ، ودخوله مرحلة الغيبوبة.

المطربة حنان ماضي تحيي الحفل المقام في المسرح الصغير بدار الأوبرا يوم الجمعة 1 أكتوبر المقبل، وهو حفلها الغنائي الأول بعد وفاة والدها في شهر أغسطس الماضي.

وتقدم المطربة مجموعة من أشهر أغانيها، ومنها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" و"شباك قديم" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، و"حاولت أعيش"، بالإضافة إلى أغاني مسلسلات "على نار هادئة، المال والبنون، الوشاح الأبيض، البحار مندى، وآسيا".

الفنانة حسن رياض كتب مجموعة أغاني مع نخبة من المطربين والمطربات، منها "من غير ماتتكلمي" و"اللي أشترى" للفنان علي الحجار، و"ع النواصي" و"برج حمام"، و"عالم واحد"، وأمل وهبى "يا بت بيقولك أبوكي"، سيمون "مالك بيا"، وغيرهم.