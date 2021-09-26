"أنتي لسه عايشة".. وعد البحري تتعرض للهجوم بسبب عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعرضت المطربة السورية وعد البحري، للهجوم بسبب تعليقها الساخر على صورة نشرها المطرب عمر كمال، عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب".

المطربة السورية علّقت، وكتبت: "سبحان الله يعطي الحلق للي بلا ودان".

وردا على المطربة توالت التعليقات، ومنها: "وعد البحري هو أنتي لسه عايشة"، وكتب آخر: "رزق ربنا ليه.. أنت هتعترضي؟"، وكتبت إحدى المتابعات: "هي الناس مالها واحد كان شغال في بنزينه وجاتله فرصة وربنا كرمه معرفش الناس مضايقة نفسها ليه، أي حد كان هيجيله نفس الفرصة، كان هيبقى كده، هو ممدش إيده في جيب حد وخد فلوس، كفاية بقى نقعد ننظر على بعض، دعوا الخلق للخالق".

وعلّق أحد متابعي عمر كمال على الصورة قائلا: "النضافة بانت عليك أهو بعد ما كانت هدومك كلها بنزين وشحم النضافة حلوة"، وكتب عمر كمال ردا على الساخرين من صورته: "الزيت والشحم والبنزينة، هما اللي وصلوني لكده".

وقدّم الفنان عمر كمال مؤخرا أغنية مهداة إلى قائد فريق نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، تحمل اسمه، بعد تتويج الأبيض بلقب الدوري الـ13 في تاريخه.