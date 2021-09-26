إلهام شاهين: سلوى خطاب نجحت في كل الأدوار وهتفضل تبهرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر :

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للفنانة سلوى خطاب بعد تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، والتي أقيمت اليوم الأحد.

وقالت إلهام شاهين، خلال الندوة: "سلوى خطاب فنانة أكاديمية، وأنا بحب الأكاديميين وبفتخر بيهم، وسلوى نجحت في كل الأدوار ودايما بتعمل لهم إضافة، وهي تضيف للدور روح مختلفة، وتشيل دور، لأن فيه فنانات الدور هو اللي يشيلهم، وبتسيب طعم وبصمة في كل دور بتقدمه".

وأضافت: "هتفضلي يا سلوى تبهرينا بفنك وإبداعك واللي بتقدميه، والتقينا سوا في (المراهقين والمراهقات)، ولازم نعمل حاجة بينا قوية إن شاء الله، وألف مليون مبروك على التكريم المستحق".

وردت سلوى خطاب على كلام إلهام شاهين، قائلة: "بتعلم منك الجرأة، ولما بشوفك عاملة دور أم في مسلسل بقول طب ليه أنا معملش كدا، دايما يا إلهام بتشجعينا وبتدينا جرأة في اختيار الأدوار".

وانطلق مساء السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.