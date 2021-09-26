ثريا حلمي.. أُطلق عليها الطفلة المعجزة وطاردتها شائعة الزواج من إسماعيل ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل اليوم محبو الفنانة الراحلة "زكية علي محجوب"، أو ثريا حلمي، بعيد ميلادها، الذي يوافق 26 سبتمبر الجاري.

وبرعت ثريا حلمي في تقديم فن "المونولوج" على مدار مشوارها الفني، وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن ثريا حلمي:

- والدها متعهد الفنانين والعازف علي محجوب الذي كان يعمل في صناعة الطرابيش.

- كانت شقيقتها الفنانة ليلى حلمي تعمل مع فرقة ببا عز الدين.

- التحقت ثريا بالفرقة حينما صارت في الثامنة من عمرها، وكان أجرها الشهري خلال فترة عملها بالفرقة 18 جنيهًا.

- أُطلق عليها لقب الطفلة المعجزة.

- غنّت ثريا طوال مشوارها الفني أكثر من ٣٠٠ مونولوج.

- أشهر مونولوجات ثريا حلمي "عيب اعمل معروف عيب ما أنتش مكسوف"، "حب وطب"، "إديني عقلك"، "وأنت تزقني فشر" وغيرها.

- شاركت في عدة أعمال سينمائية أبرزها: "2 ضد القانون"، "المليونيرة الحافية"، "الجوع"، "جواز مع سبق الصرار"، "الأرملة والشيطان"، "لمن يبتسم القمر" وغيرها.

- قدّمت مسرحيات: "مع خالص تحياتي"، "الفلوس حبيبتي"، "كلام خواجات"، "بنسيون الأحلام" وغيرها.

- وكوّنت ثنائيا ناجحا مع إسماعيل ياسين في عدد من الأعمال منها "إسماعيل يس فى بيت الأشباح"، "الهوا مالوش دوا"، و"إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة".

- وبسبب هذه الأعمال، طاردتها شائعة الزواج من الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

- توفيت في 9 أغسطس 1994.