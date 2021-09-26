خالد الصاوي: "جمال عبد الناصر كان نقطة محورية في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن فيلم "جمال عبد الناصر" (1999) خلال ندوته بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، والتي أقيمت اليوم الأحد.

وقال الصاوي خلال ندوته: "جمال عبد الناصر كان نقطة محورية في حياتي، وأهم حاجة عملتها فيه إني ذاكرت دوري كويس جدا منذ أن كان طفلا حتى وفاته، لدرجة إني ذهبت لمكتبة الإسكندرية لأبحث عن خطب جمال عبد الناصر، واحتفظ بنسخ من كتبه حتى الآن".

وتابع أن "جمال عبد الناصر كان له الفضل في أن يتعلم ويذاكر بشكل صحيح".

وأضاف: "بعمل جدولة لكل شخصية وأقعد أرسمها على الورق لحد ما أوصل للشكل اللي أنا عايزه واللي شبهي".

وانطلق مساء السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.