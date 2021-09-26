حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاد خالد سرحان على مسرح معهد الفنون المسرحية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرم فريق عمل وصناع مسلسل "المداح"، على هامش الفعاليات الجارية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ38، بحضور كل من حمادة هلال وخالد سرحان والمنتج إسلام المرسي والسيناريست أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان مازن جمال، وعميد المعهد الدكتور مدحت الكاشف، ورائد الإتحاد الدكتورة عبير فوزي.

وقال خالد سرحان أثناء تكريمه، إنه سعيد بهذا التكريم، ويوافق هذا اليوم عيد ميلاده، مشيرا إلى أنه لا يتأخر عن منزله الكبير عندما يطلبه، فهو أمر واجب النفاذ.

وأشاد "سرحان" بشباب خريجى المعهد العالي للفنون المسرحية أثناء العرض المسرحي، وأبدى إعجابه وترحابه بهم بقوله لهم: "أنتم الأمل في المستقبل".

واحتفل النجم حمادة هلال بعيد ميلاد النجم خالد سرحان بطريقته الخاصة على خشبة المسرح، قائلا: "كل سنة وأنت طيب وجدع ونبيل وأصيل وفي أفضل صحة وفي أفضل حال"، كما قام بغناء أغنية "النهاردة عيد ميلاد" وسط تفاعل الحضور.

وأعرب النجم خالد سرحان عن سعادته، قائلا: "أنا أعتبر حب الناس والأصدقاء وقربهم مني وسؤالهم عني في كل وقت هو إكسير الحياة والهواء الذي أتنفسه وإنني من غير هذا الحب لا أستطيع أن أعيش".