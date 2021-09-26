"هي اتجننت ولا إيه؟".. سلوى خطاب تروى كواليس "الضوء الشارد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

روّت الفنانة سلوى خطاب، كواليس قبولها تقديم دور "رئيسة" بمسلسل "الضوء الشارد" (1998) الذي جعل أقاربها يتهموها بالجنون لأفعالها بسببه.

وقالت سلوى، خلال ندوتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، والتي أقيمت اليوم الأحد: "عندما عُرض عليا مسلسل (الضوء الشارد) كنت مرشحة لدور آخر، وعندما قرأت السيناريو أعجبت بدور الغازية (رئيسة) ولم يكن قد سُكن لممثلة، فطلبت من المخرج مجدي أبو عميرة أن أقوم بهذا الدور".

وتابعت: "المخرج الكبير مجدي أبو عميرة قالي ده دور رقاصة.. هو أنتي يتعرفي ترقصي؟ فقولتله (هو في ست مصرية ماتعرفش ترقص)، وبالفعل حصلت على الدور وبدأت التدريب عليه، لأنها كانت راقصة غازية، وهذا مختلف عن كونه غازية عادية، وطلبت من المخرج أن نستعين بفرقة من الصعيد كي يكون هناك مصداقية كبيرة، وبالفعل استعنا بفرقة من الصعيد وكان له تأثيرا كبيرا".

وأضافت: "أكثر ما أعجبني في دور (رئيسة) أنه يبدو دور منحرف في المجتمع وممكن أن تصنف بأنها فتاة ليل، ولكنها كانت متمسكة بمبادئها وأخلاقها، بالإضافة أيضا أن (رئيسة) كانت غازية، وكان لابد أن تكون عينيها مفتوحة، فتدربت كثيرا وأصبحت أجمع أصدقائي وأقاربي وأرقص أمامهم، وهم لم يفهموا وقالوا (هي سلوى اتجننت ولا إيه؟)، وبعدما عُرض المسلسل فهموا ماذا كنت أفعل".

وانطلق مساء السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.