خالد الصاوي: "لم أقتنع يوما بفكرة تقمص الدور.. إن زاد عن حده يتحول لمرض نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن حياته الفنية خلال ندوته بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، والتي أقيمت اليوم الأحد.

وقال الصاوي خلال ندوته بالمهرجان: "مثلت لأول مرة في حياتي عندما التحقت بالجامعة، وعندما حصلت على جائزة في التمثيل، كنت على يقين أن هناك خطأ في الاسم، وعندما كنت أشاهد نفسي لم أقتنع بي كممثل، وإلى الآن بعد انتهائي من التصوير أسأل المخرج هل كنت جيد وتأتي منه الإجابة التي لا أحبها (أنا برده اللي هقولك)".

وأضاف: "لم أقتنع يوما بفكرة تقمص الدور لأنني أرى أن التقمص إن زاد عن حده سيتحول لمرض نفسي، فعلى سبيل المثال بعض الممثلين الذين قدموا السيد المسيح أثرت الشخصية عليهم، ورأوا أنهم لابد أن يتعاملوا في الحياة بترفع".

وانطلق مساء السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.