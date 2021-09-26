خالد الصاوي يكشف عن فيلم طلب إعادة تصوير مشاهده فيه على تكلفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن حياته الشخصية والفنية خلال ندوته بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، والتي أقيمت اليوم الأحد.

وقال الصاوي خلال ندوته بالمهرجان: "فيلم الفرح.. كان نقلة كبيرة لي مع الجمهور، وثقتي في نفسي، ومكنتش مصدق إن أنا ده لما رجعت شوفت الفيلم".

وتابع: "أتذكر في فيلم (الفرح) بعد انتهاء تصوير اليوم الأول كنت في حالة صعبة لأنني رأيت نفسي سيء جدا وذهبت للمخرج والمؤلف وطلبت منهم إعادة تصوير اليوم الأول واتكفل أنا بتكلفته ولكنهم رفضوا وحاولوا إقناعي أني كنت جيد".

وأضاف: "حاليا عندما أرى تلك المشاهد أقتنع أني كنت نوعا ما جيد، وفي أعمالي حاليا أعتمد على أدوات الممثل".

وانطلق مساء السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.