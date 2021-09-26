شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أرديت ساديكو: "السباحة إلى الجبل الأسود" رحلة في بحور الماضي الألباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مساء اليوم الفيلم الألباني Freestyle To montenegro "السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" للمخرج أرديت ساديكو، ويدور الفيلم حول إعادة تجسيد رجل مسن لرحلة هروبه وصديقه من ألبانيا إلى يوغوسلافيا بحثا عن الحرية عن طريق السباحة في البحر والصعوبات التي واجهتهما، ويعود الرجل بعد 30 سنة إلى نفس الأماكن التي وقعت فيها تفاصيل وأحداث رحلته.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة مع مخرجه أرديت ساديكو، معربا عن سعادته بعرض فيلمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدا أن هذه هي أول مرة يتواجد فيها في تلك المدينة الجميلة.

وأضاف ساديكو أن فكرة الفيلم عبارة عن رحلة في بحور الماضي من أجل مواجهة المستقبل؛ لأن ماضي ألبانيا ودول شرق أوروبا مليء بالحكايات المفعمة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية خاصة قبل الديمقراطية وهو ما يجعله مادة ثرية لأفلامهم.

وكشف أن الفيلم اعتمد على العودة للأماكن التي دارت فيها الأحداث وتوجيه الأبطال لإعادة تجسيد التفاصيل ليكون نابضا بالحياة، ولم يقتصر على جلوس أصحاب الحكاية على كراسي وسرد الأحداث التي دارت معهم، كما أن التصوير كان منظما وسلسا بحيث لم يستغرق منه سوى 8 ساعات.

وأضاف "أرديت" أن اختلاف السينما الألبانية عن السينما المصرية يتعلق باختلاف صناعها، لكن في النهاية الجمهور قادر على فهم السينما أيا كانت لغتها، وأوضح أنه لم يشاهد أفلاما مصرية ولكنه يتطلع للقيام بذلك من خلال ترشيحات أصدقاءه المصريين لأفلامهم المفضلة وترشيحها له.