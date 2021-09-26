شاهدوا بالصور شبيهة غادة عبد الرازق؛ هل تستطيعون التفريق بينهما؟

كتب امير فتحي في الأحد 26 سبتمبر 2021 08:57 مساءً - عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت الفنانة المصرية بوسي بعض الصور التي إلتقطتها مع صديقات الطفولة، ووجد جمهور «بوسي» شبه كبير بين إحدى صديقات بوسي والممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​، بل إعتقد البعض أن غادة عبد الرازق معها في الصور!

وعلّقت بوسي على الصور بالقول: “أجدع صحاب صحابي من صغري دول اللي يمشو معايا دوغري بموت فيكي يا أحلى ريمو في الدنيا”، وتبيّن بهذا التعليق أن تلك الفتــاة هي صديقــة المطربة الشعبية من أيام الطفولة.

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يُذكر أن الفتاة التي شبهت بالممثلة غادة تدعى ​ريم الزناتي​ ولم تكشف بوسي المزيد من المعلومـــات عنها، وأثارت تلك الصـور ضجة بين جمهورها وموجة من التعليقات وأشار البعض في تعليقاتهم أنها تشبه الفنانة “غادة عبد الرازق” ببعض حركاتها وملامحها.

هل تعتزل غادة عبد الرازق السوشيال ميديا ؟

من ناحية أخري، فوجئ جمهور الفنانـة المصــرية غادة عبد الرازق بحذفها جميع منشوراتها من حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث يتابعها نحو 10 ملايين شخص.

وابتعدت عبدالرازق عن التفاعل الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي تعليق لها في نهاية شهر أغسطس الماضي قالت: «بقالي كتيــر مانزلتش صورة يــلا واحدة جديدة مـــن المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه».

وأثار تصرف غادة عبدالرازق حيرة جمهورها ومتابعيها، فمنهم من رأى أنه تمهيد لاعتزالها “السوشيال ميديا“، بينما رآى آخرون أنّها تستعد لنشر مفاجأة فنية جديدة، فتروّج لها من خلال هذا الأسلوب.

وشـاركت الفنانة غادة عبدالرزاق في الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسل «لحم غزال»، وتدور أحداثه داخل حــارة شعبيــة، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأســر المصــرية، و”غزال” هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمــن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.

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