عبد الله الرويشد يشكر من قدموا له العزاء في وفاة شقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان الكويتي عبد الله الرويشد رسالة شكر إلى كل من قدم له التعازي في وفاة شقيقه محمد.

وقال الرويشد في منشور عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي: “شكر على تعازي عائلة الرويشد.. يتقدمون بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من تفضل بمواساتهم بوفاة فقيدهم محمد عبد الرحمن الرويشد سواء بالمشاركة في مراسم الدفن أو هاتفياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان الرويشد قد نشر قبل ثلاثة أيام خبر وفاة شقيقه محمد وكتب: “(إنا لله وإنا إليه راجعون) (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، انتقل إلى رحمة الله شقيقي محمد عبد الرحمن الرويشد”.