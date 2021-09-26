ديانا حداد تنتظر “إكسبو 2020” في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إمارة دبي، خلال الفترة القادمة، إكسبو 2020.

ونشرت الفنانة ديانا حداد صورة لها وعلقت عليها: “أيام تفصلنا عن افتتاح أكبر حدث عالمي على أرض الإمارات وإكسبو الدنيا كلها ستشاهد العالم من هنا.. من دبي.. شكراً لمعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي (أم هزاع) المدير العام لمكتب إكسبو 2020 على استقبالها الراقي وجميع فريق العمل”.

يُذكر أن أغنية “عشق ضميان” من كلمات نهى نبيل وغناء الفنانة ديانا حداد وألحان الفنان فايز السعيد، كانت آخر عمل عُرض لها، وتصدرت مجموعة من قوائم الأكثر مشاهدة على اليوتيوب، وحققت “ترند” في السعودية والإمارات والخليج وعدد من الدول العربية.

وقد عُرضت الأغنية مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة نهلة الفهد، بمشاركة مجموعة من المشاهير، هم: المودل روز، والفنانة غدير سبتي، والفنانة شيلاء سبت، واليوتيوبر نور ستارز، والمؤثرة نهى نبيل التي كتبت كلمات الأغنية.